В Тюменской области запланировали ремонт 12 больниц

Вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских заявила, что в регионе в 2024 году в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» проведут капитальный ремонт 12 медицинских учреждений.

Об этом сообщает nashgorod.ru.

Как отметила Кузнечевских на заседании регионального правительства, помимо ремонта в больницах, в 2024 году также запланировано строительство поликлиники в Тюменском районе, 19 ФАПов и одной амбулатории, закупка 17 единиц транспорта и 101 единицы медоборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что с начала 2023 года в регионе модернизировали более 160 медицинских учреждений.