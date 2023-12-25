В Тюменской области запланировали ремонт 12 больниц
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Об этом сообщает nashgorod.ru.
Как отметила Кузнечевских на заседании регионального правительства, помимо ремонта в больницах, в 2024 году также запланировано строительство поликлиники в Тюменском районе, 19 ФАПов и одной амбулатории, закупка 17 единиц транспорта и 101 единицы медоборудования.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что с начала 2023 года в регионе модернизировали более 160 медицинских учреждений.