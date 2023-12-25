В аэропорту Кузбасса появилось новое оборудование
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Об этом сообщает «Сiбдепо».
«Наши телетрапы умные: оснащены системой SafeDock, благодаря которой воздушные суда будут заруливать в автоматическом режиме, без маршалинга супервайзера. И системой автоматического позиционирования, которая позволяет буквально за две минуты правильно «пришить рукав к воздушному судну» и открыть двери в новый терминал для пассажиров», — сказал Ермаков.
Он также отметил, что в здании полностью установлены и готовы к работе лифты, эскалаторы и багажная система. В настоящее время в терминале ведутся отделочные работы.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Ставрополя в 2024 году завершится строительство нового аэровокзала.