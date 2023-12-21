В аэропорту Ставрополя построят новый аэровокзал
Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.
«Здесь тоже поставим новую систему обработки багажа и телетрапы. Создадим комфортные условия для пассажиров и бесплатную парковку на 150 мест», — заявил глава региона.
Также планируется реконструировать дорогу Ставрополь — аэропорт. Там расширят проезжую часть до четырёх полос.
Ранее сообщалось, что аэропорты Ямало-Ненецкого автономного округа обслужили почти 1,9 млн пассажиров с начала 2023 года.