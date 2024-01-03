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Специалист рассказала, как правильно подобрать коньки для взрослого и ребёнка

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Анастасия Румянцева
Специалист Яна Матлаш рассказала в беседе c RT, как правильно подобрать коньки для взрослого и ребёнка.
Специалист рассказала, как правильно подобрать коньки для взрослого и ребёнка
  • Gettyimages.ru
  • © FXQuadro

«Коньки должны быть правильного размера, чтобы обеспечить комфортную посадку и поддержку стопы. Размеры могут отличаться от вашей повседневной обуви, поэтому рекомендуем примерить несколько пар на тёплые носки, в которых вы планируете кататься, и выбрать подходящую», — подчеркнул эксперт «ВсеИнструменты.ру».

Кроме этого, нужно обращать внимание на жёсткость. посоветовал он.

«Жёсткие коньки стабильны на льду, но требуют большей силы и навыков для контроля. Мягкие модели коньков обеспечивают комфорт, но могут быть менее управляемыми на высоких скоростях. Лезвия должны быть острыми и хорошо закреплёнными. Острые лезвия обеспечивают лучшее сцепление со льдом и манёвренность. Качество стали, из которой их изготавливают, напрямую влияет на срок службы и производительность коньков», — предупредила собеседница RT.

Помимо этого, коньки из натуральной кожи, а также из высококачественных синтетических материалов обеспечивают хорошую вентиляцию и отводят влагу, предотвращая перегрев и потливость стопы, рассказала Матлаш.

«При покупке в магазине нужно надеть коньки на носки, в которых планируете кататься. Сдвиньте ногу назад, прижав плотно к заднику пятку. Пальцы ног должны слегка касаться ботинка, но не упираться в него. Если пальцы упираются, то следует примерить больший размер», — добавила она.

После каждого катания следует просушивать коньки и протирать лезвия, посоветовала эксперт.

«Для длительного хранения выбирайте сухое и вентилируемое место. Периодически обрабатывайте ботинки специальной водоотталкивающей пропиткой. Не забывайте вовремя точить лезвия, чтобы не потерять устойчивость на льду. Приобретите сумку и чехлы для лезвий. Сумка облегчит транспортировку экипировки, а чехлы исключают случайный порез от лезвий», — заключила специалист.

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