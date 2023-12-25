Врач Васина: работа за компьютером в темноте ведёт к ухудшению зрения у ребёнка

Врач-педиатр Александра Васина перечислила правила для сохранения детского зрения, они должны соблюдаться, когда ребёнок работает с компьютером.

Дети ни в коем случае не должны использовать компьютер в темноте, поделилась она в разговоре с РИАМО.

Комната должна быть хорошо освещена. А яркость монитора не следует устанавливать на максимум, отметила Васина.

Кроме того, ребёнку необходимо делать перерывы на разминку и зарядку для глаз. Дети до 10 лет должны отдыхать каждые 15 минут, от 11 до 15 лет — каждые 25 минут, а подростки — раз в полчаса.

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