Врач Васина: работа за компьютером в темноте ведёт к ухудшению зрения у ребёнка
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Дети ни в коем случае не должны использовать компьютер в темноте, поделилась она в разговоре с РИАМО.
Комната должна быть хорошо освещена. А яркость монитора не следует устанавливать на максимум, отметила Васина.
Кроме того, ребёнку необходимо делать перерывы на разминку и зарядку для глаз. Дети до 10 лет должны отдыхать каждые 15 минут, от 11 до 15 лет — каждые 25 минут, а подростки — раз в полчаса.
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