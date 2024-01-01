RT в Telegram
Подпишись

Названы самые вредные сладости в новогодних детских подарках

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Екатерина Кашух, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», рассказала в беседе с RT о самых вредных сладостях в новогодних детских подарках.
Названы самые вредные сладости в новогодних детских подарках
  • Gettyimages.ru
  • © Jovanmandic

«К наиболее вредным сладостям относятся леденцы, пастила, зефир, мармелад, жвачки — во всех них очень много сахара. В жевательном мармеладе ярких, кислотных цветов содержится большое количество ароматизаторов и красителей, способных спровоцировать пищевую аллергию», — подчеркнула эксперт.

Также, по её словам, к числу вредных сладостей можно отнести «шипучки» — их также называют «взрывные конфеты».

«Это могут быть леденцы или сладкий порошок, который шипит и пузырится во рту. Детям «шипучки» очень нравятся — они забавно щекочут язык и щёки. Однако вещества, которые содержат такие конфеты (лимонная или винная кислота), раздражают слизистую оболочку желудка и кишечника», — рассказала врач.

Кроме того, специалист добавила, что в жвачке очень много химических добавок и красителей.

«А в батончиках практически нет шоколада, но много неполезных жиров, сахара и синтетических добавок», — заключила собеседница RT.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина объяснила в беседе с RT, как разнообразить свой рацион в период морозов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить