Названы самые вредные сладости в новогодних детских подарках

Екатерина Кашух, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», рассказала в беседе с RT о самых вредных сладостях в новогодних детских подарках.

«К наиболее вредным сладостям относятся леденцы, пастила, зефир, мармелад, жвачки — во всех них очень много сахара. В жевательном мармеладе ярких, кислотных цветов содержится большое количество ароматизаторов и красителей, способных спровоцировать пищевую аллергию», — подчеркнула эксперт.

Также, по её словам, к числу вредных сладостей можно отнести «шипучки» — их также называют «взрывные конфеты».

«Это могут быть леденцы или сладкий порошок, который шипит и пузырится во рту. Детям «шипучки» очень нравятся — они забавно щекочут язык и щёки. Однако вещества, которые содержат такие конфеты (лимонная или винная кислота), раздражают слизистую оболочку желудка и кишечника», — рассказала врач.

Кроме того, специалист добавила, что в жвачке очень много химических добавок и красителей.

«А в батончиках практически нет шоколада, но много неполезных жиров, сахара и синтетических добавок», — заключила собеседница RT.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина объяснила в беседе с RT, как разнообразить свой рацион в период морозов.