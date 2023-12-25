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В Курганской области анонсировали увеличение выплат для ветеранов

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в 2024 году размер ежемесячных выплат вырастет в два раза для трёх категорий пенсионеров и ветеранов.
В Курганской области анонсировали увеличение выплат для ветеранов
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на пост в его Telegram.

Речь идёт о ветеранах труда, тружениках тыла и реабилитированных.

В итоге размер выплат увеличится для 57 684 граждан, проживающих в регионе.

По словам Шумкова, с 1 июля следующего года ежемесячная выплата для пенсионеров — ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных составит от 1000 до 1300 рублей с сохранением всех льгот по коммунальным услугам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что социальные выплаты для ряда категорий москвичей увеличат в 2024 году. Речь о ежемесячных и единовременных выплатах пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам и т.д.

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