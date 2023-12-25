В Чите женщина умерла после укола иностранца, выдававшего себя за врача
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по Забайкальскому краю в Telegram.
«В июле 2023 года мужчина... ввёл 52-летней женщине неустановленный препарат в коленный сустав», — говорится в сообщении.
Спустя несколько дней женщина скончалась в больнице от септического шока.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после смерти четырёхмесячного ребёнка в больнице в Пермском крае.
В Челябинске глыба льда с крыши упала на двухлетнего ребёнка.