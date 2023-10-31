В Челябинске глыба льда с крыши упала на двухлетнего ребёнка
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Момент падения льдины на мальчика был снят камерой домофона.
Инцидент произошёл, когда ребёнок ждал мать возле подъезда.
Сразу после падения льдины женщина взяла сына на руки и отбежала в сторону.
Как заявили местные жители в соцсетях, они давно просили управляющую компанию убрать снег с крыши, но на их жалобы не реагировали.
В декабре 2022 года в Красногорске в Московской области 13-летний подросток погиб в результате падения на него насыпи снега с крыши дома.