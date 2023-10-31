В Челябинске глыба льда с крыши упала на двухлетнего ребёнка. В управлении Следственного комитета по региону сообщили RT, что организовали проверку.

Момент падения льдины на мальчика был снят камерой домофона.

Инцидент произошёл, когда ребёнок ждал мать возле подъезда.

Сразу после падения льдины женщина взяла сына на руки и отбежала в сторону.

Как заявили местные жители в соцсетях, они давно просили управляющую компанию убрать снег с крыши, но на их жалобы не реагировали.

В декабре 2022 года в Красногорске в Московской области 13-летний подросток погиб в результате падения на него насыпи снега с крыши дома.