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В Челябинске глыба льда с крыши упала на двухлетнего ребёнка

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В Челябинске глыба льда с крыши упала на двухлетнего ребёнка. В управлении Следственного комитета по региону сообщили RT, что организовали проверку.
В Челябинске глыба льда с крыши упала на двухлетнего ребёнка
  • Gettyimages.ru
  • © 1_nude

Момент падения льдины на мальчика был снят камерой домофона.

Инцидент произошёл, когда ребёнок ждал мать возле подъезда. 

Сразу после падения льдины женщина взяла сына на руки и отбежала в сторону. 

Как заявили местные жители в соцсетях, они давно просили управляющую компанию убрать снег с крыши, но на их жалобы не реагировали.

В декабре 2022 года в Красногорске в Московской области 13-летний подросток погиб в результате падения на него насыпи снега с крыши дома.

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