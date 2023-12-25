Мишустин: подготовлена концепция совершенствования надзорной деятельности
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Правительство подготовило концепцию совершенствования контрольно-надзорной деятельности на ближайшие два года», — сообщил Мишустин.
По его словам, подписано распоряжение, которым утверждается план её реализации.
В конце сентября сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба совместно с Министерством финансов и банков России займётся подготовкой проекта закона, который позволит контролировать сделки по покупке крупными финансовыми организациями своих конкурентов.
17 ноября Мишустин заявил, что перечень наркотических средств и психотропных веществ, которые подлежат контролю на территории России, пополнился 23 новыми позициями.