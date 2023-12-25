Мишустин: подготовлена концепция совершенствования надзорной деятельности

Российский премьер Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что правительство России разработало концепцию совершенствования контрольно-надзорной деятельности на ближайшие годы.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Правительство подготовило концепцию совершенствования контрольно-надзорной деятельности на ближайшие два года», — сообщил Мишустин.

По его словам, подписано распоряжение, которым утверждается план её реализации.

В конце сентября сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба совместно с Министерством финансов и банков России займётся подготовкой проекта закона, который позволит контролировать сделки по покупке крупными финансовыми организациями своих конкурентов.

17 ноября Мишустин заявил, что перечень наркотических средств и психотропных веществ, которые подлежат контролю на территории России, пополнился 23 новыми позициями.