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Мишустин: подготовлена концепция совершенствования надзорной деятельности

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Российский премьер Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что правительство России разработало концепцию совершенствования контрольно-надзорной деятельности на ближайшие годы.
Мишустин: подготовлена концепция совершенствования надзорной деятельности
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Правительство подготовило концепцию совершенствования контрольно-надзорной деятельности на ближайшие два года», — сообщил Мишустин.

По его словам, подписано распоряжение, которым утверждается план её реализации.

В конце сентября сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба совместно с Министерством финансов и банков России займётся подготовкой проекта закона, который позволит контролировать сделки по покупке крупными финансовыми организациями своих конкурентов.

17 ноября Мишустин заявил, что перечень наркотических средств и психотропных веществ, которые подлежат контролю на территории России, пополнился 23 новыми позициями.

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