ФАС может ввести дополнительный контроль за сделками крупных финансовых компаний
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Об этом говорится в заявлении ФАС в Telegram-канале.
Отмечается, что на текущий момент банки должны согласовывать с антимонопольным органом покупку другой организации только тогда, когда размер её активов составляет более 29 млрд рублей.
«Учитывая уровень концентрации в банковском секторе, сделки крупных финансовых организаций по покупке своих конкурентов должны согласовываться с антимонопольным органом независимо от величины активов финансовой организации-конкурента», — отметила служба.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ФАС необходимо надёжно защищать россиян от попыток недобросовестных компаний продавать товары и услуги по завышенным ценам.