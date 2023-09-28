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ФАС может ввести дополнительный контроль за сделками крупных финансовых компаний

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Федеральная антимонопольная служба совместно с Министерством финансов и банков России займётся подготовкой проекта закона, который позволит контролировать сделки по покупке крупными финансовыми организациями своих конкурентов.
ФАС может ввести дополнительный контроль за сделками крупных финансовых компаний
  • Gettyimages.ru
  • © Sam Edwards

Об этом говорится в заявлении ФАС в Telegram-канале.

Отмечается, что на текущий момент банки должны согласовывать с антимонопольным органом покупку другой организации только тогда, когда размер её активов составляет более 29 млрд рублей.

«Учитывая уровень концентрации в банковском секторе, сделки крупных финансовых организаций по покупке своих конкурентов должны согласовываться с антимонопольным органом независимо от величины активов финансовой организации-конкурента», — отметила служба.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ФАС необходимо надёжно защищать россиян от попыток недобросовестных компаний продавать товары и услуги по завышенным ценам.

 

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