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В Красноярском крае подростка арестовали за 350 ложных сообщений о минировании

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Подростка из Красноярского края арестовали за 350 ложных сообщений о минировании на территории России.
В Красноярском крае подростка арестовали за 350 ложных сообщений о минировании
  • РИА Новости

Об этом информирует региональный главк МВД.

Как сказано в заявлении, в период с 2021 по 2023 год 17-летний подросток с помощью IP-телефонии совершил свыше 350 заведомо ложных сообщений о нахождении опасных предметов в зданиях органов госвласти, образовательных учреждений, торговых центров и на объектах транспортной инфраструктуры на территории всей России.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2, 3 ст. 207 УК России «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Подростка задержали и поместили под стражу.

20 ноября в краснодарскую школу №94 поступило ложное сообщение о минировании.

28 ноября пресс-служба Управления ФСБ России по Вологодской области сообщила, что 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя региона по делу о подготовке теракта в зданиях правоохранительных органов в Вологде.

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