Житель Вологды получил 12 лет за подготовку теракта в участковых пунктах полиции

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Вологодской области по делу о подготовке теракта в зданиях правоохранительных органов в Вологде.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ России по Вологодской области.

«Сотрудниками ФСБ пресечена преступная деятельность жителя региона 1999 года рождения... Приговором 2-го Западного окружного военного суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что первые три года он проведёт в тюрьме, а оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строгого режима.

Злоумышленник планировал совершить теракт в сентябре 2022 года в зданиях правоохранительных органов.

Ранее в Москве арестовали готовившего теракт в военкомате.