RT в Telegram
Подпишись

Житель Вологды получил 12 лет за подготовку теракта в участковых пунктах полиции

Короткая ссылка
2-й Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Вологодской области по делу о подготовке теракта в зданиях правоохранительных органов в Вологде.
Житель Вологды получил 12 лет за подготовку теракта в участковых пунктах полиции
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Ryan

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ России по Вологодской области.

«Сотрудниками ФСБ пресечена преступная деятельность жителя региона 1999 года рождения... Приговором 2-го Западного окружного военного суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что первые три года он проведёт в тюрьме, а оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строгого режима.

Злоумышленник планировал совершить теракт в сентябре 2022 года в зданиях правоохранительных органов.

Ранее в Москве арестовали готовившего теракт в военкомате.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить