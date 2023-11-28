Житель Вологды получил 12 лет за подготовку теракта в участковых пунктах полиции
- Gettyimages.ru
- © Chris Ryan
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ России по Вологодской области.
«Сотрудниками ФСБ пресечена преступная деятельность жителя региона 1999 года рождения... Приговором 2-го Западного окружного военного суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что первые три года он проведёт в тюрьме, а оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строгого режима.
Злоумышленник планировал совершить теракт в сентябре 2022 года в зданиях правоохранительных органов.
Ранее в Москве арестовали готовившего теракт в военкомате.