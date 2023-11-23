В Москве арестовали готовившего теракт в военкомате

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который планировал устроить подрыв военного комиссариата в Москве.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

«В ноябре 2023 года мужчина 2001 года рождения, находясь около военного комиссариата, расположенного на улице Дмитрия Ульянова в Москве, провёл разведку местности с целью дальнейшего совершения общественно опасных деяний», — говорится в сообщении.

Ранее суд постановил приговорить 17-летнего подростка Егора Балазейкина к шести годам лишения свободы за попытку поджога военкомата в Кировском районе Ленинградской области.