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В Москве арестовали готовившего теракт в военкомате

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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который планировал устроить подрыв военного комиссариата в Москве.
В Москве арестовали готовившего теракт в военкомате
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

«В ноябре 2023 года мужчина 2001 года рождения, находясь около военного комиссариата, расположенного на улице Дмитрия Ульянова в Москве, провёл разведку местности с целью дальнейшего совершения общественно опасных деяний», — говорится в сообщении.

Ранее суд постановил приговорить 17-летнего подростка Егора Балазейкина к шести годам лишения свободы за попытку поджога военкомата в Кировском районе Ленинградской области.

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