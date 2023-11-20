В Новосибирске арестовали женщину, обвиняемую в поджоге военкомата
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.
Отмечается, что женщину арестовали на два месяца — до 17 января 2024 года.
Как пояснили в суде, вечером 17 ноября женщина совместно с другими неустановленными лицами умышленно подожгла военный комиссариат в Дзержинском районе Новосибирска.
В тот же день злоумышленницу задержали.
Ранее сообщалось, что девушку осудили на шесть лет лишения свободы за попытку поджечь пункт помощи мобилизованным в Ярославской области.