В Новосибирске арестовали женщину, обвиняемую в поджоге военкомата

Дзержинский районный суд Новосибирска заключил под стражу женщину, обвиняемую в поджоге военного комиссариата.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.

Отмечается, что женщину арестовали на два месяца — до 17 января 2024 года.

Как пояснили в суде, вечером 17 ноября женщина совместно с другими неустановленными лицами умышленно подожгла военный комиссариат в Дзержинском районе Новосибирска.

В тот же день злоумышленницу задержали.

Ранее сообщалось, что девушку осудили на шесть лет лишения свободы за попытку поджечь пункт помощи мобилизованным в Ярославской области.