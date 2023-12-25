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Губернатор ЯНАО Артюхов наградил десять сотрудников регионального МЧС

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов наградил сотрудников окружного МЧС по случаю Дня спасателя, который будут отмечать 27 декабря.
Губернатор ЯНАО Артюхов наградил десять сотрудников регионального МЧС
  • © yanao.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства округа.

«Мы планируем развитие всех пожарных частей в Новом Уренгое к юбилею города. Будем улучшать условия пожарно-спасательных служб во всех уголках округа — и в городах, и в небольших населённых пунктах», — сказано в тексте обращения.

Медалями, почётными званиями, грамотами и благодарностями награждены десять сотрудников спасательного ведомства.

Также всех сотрудников МЧС губернатор поблагодарил за их труд.

Ранее в Приморском крае по случаю Дня энергетика, 22 декабря, 197 работников АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) получили награды и благодарности от предприятия, АО «ДГК», ПАО «РусГидро», а также Министерства энергетики России.

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