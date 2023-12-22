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В Приморье 197 энергетиков наградили по случаю профессионального праздника

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В Приморском крае по случаю Дня энергетика, 22 декабря, 197 работников АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) получили награды и благодарности от предприятия, АО «ДГК», ПАО «РусГидро», а также Министерства энергетики России.

Помимо этого, муниципальных и краевых наград удостоился 21 сотрудник, сообщает zr.media.

Всего в региональном ТЭК трудятся 1663 сотрудника.

«2023 год для ДГК стал годом модернизации и перспективных проектов, рассчитанных на десятилетия. День энергетика — 22 декабря — праздник, который венчает собой год. Мы его завершаем успешно. И в этом действительно есть вклад каждого», — поздравил коллег генеральный директор АО «Дальневосточная генерирующая компания» Константин Ильковский.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на слова вице-губернатора Евгения Хромушина сообщало, что в Московской области направят около 27 млрд рублей на модернизацию системы теплоснабжения.

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