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Правительство России направит более 7,5 млрд рублей на зарплаты медработникам

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство направит дополнительно более 7,5 млрд рублей на оплату труда медицинских работников.
Правительство России направит более 7,5 млрд рублей на зарплаты медработникам
  • Gettyimages.ru
  • © sturti

Предварительный прогноз гласит, что в следующем году в медучреждения придут работать ещё более 9,5 тыс. врачей и до 17 тыс. специалистов среднего медицинского персонала.

«Необходимо как можно оперативнее перечислить эти ресурсы, чтобы такие сотрудники получали положенные им выплаты в полном объёме и в срок», — добавил Мишустин.

Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову держать под личным контролем перечисление средств.

Ранее Мишустин заявил, что власти выделят порядка 2 млрд рублей для предприятий в регионах вблизи боевых действий.

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