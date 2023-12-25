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Кузнецова прокомментировала меры господдержки для многодетных семей в 2024 году

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Вице-спикер Госдумы России, бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, какие меры будут приняты в Год семьи для поддержки многодетных семей.
Кузнецова прокомментировала меры господдержки для многодетных семей в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © OR Images

Президент Владимир Путин 21 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил оперативно установить федеральный статус многодетной семьи.

«Поручение президента позволяет нам быстро, даже срочно, установить этот статус и определить для многодетных минимальный социальный стандарт, ниже которого нельзя опускаться. Мы как законодатели готовы подключиться к этой работе», — поделилась Кузнецова в интервью «Парламентской газете».

Она также заявила, что образ многодетной семьи должен перестать восприниматься в обществе как неблагополучный и асоциальный. Многодетность всегда была традицией в России, это делает сильной всю страну.

По её словам, также в наступающем году стоит задача проанализировать все имеющиеся меры поддержки для семей с детьми и задать приоритеты.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что единый федеральный статус, а также полагающиеся в соответствии с ним льготы должны получить многодетные семьи в 2024 году.

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