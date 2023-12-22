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Матвиенко: многодетные семьи должны получить единый по стране статус в 2024 году

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Единый федеральный статус, а также полагающиеся в соответствии с ним льготы должны получить многодетные семьи в 2024 году. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко: многодетные семьи должны получить единый по стране статус в 2024 году
  • РИА Новости

Закрывая осеннюю сессию в верхней палате российского парламента, Матвиенко подчеркнула, что многодетные семьи требуют активного внимания.

«Давно назрел вопрос, чтобы они получили единый федеральный статус, единые меры поддержки, и в течение предстоящего года, коллеги, нам надо максимально потенциал этого года поставить на службу людей», — цитирует спикера Совфеда ТАСС.

Ранее о необходимости установить единый федеральный статус многодетной семьи заявил президент России Владимир Путин.

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