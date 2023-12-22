Матвиенко: многодетные семьи должны получить единый по стране статус в 2024 году

Единый федеральный статус, а также полагающиеся в соответствии с ним льготы должны получить многодетные семьи в 2024 году. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

РИА Новости

Закрывая осеннюю сессию в верхней палате российского парламента, Матвиенко подчеркнула, что многодетные семьи требуют активного внимания. «Давно назрел вопрос, чтобы они получили единый федеральный статус, единые меры поддержки, и в течение предстоящего года, коллеги, нам надо максимально потенциал этого года поставить на службу людей», — цитирует спикера Совфеда ТАСС. Ранее о необходимости установить единый федеральный статус многодетной семьи заявил президент России Владимир Путин.