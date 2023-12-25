В Минпромторге России назвали два условия для снижения цен на машины АвтоВАЗа

Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что есть два условия, которые необходимы для снижения цен на машины АвтоВАЗа: снижение ключевой ставки , а также уменьшение затрат на логистику.

Как он отметил в интервью РИА Новости, в 2023 году рост цен по АвтоВАЗу составил порядка 11%.

«В основном это происходит из-за усложнённой логистики, курсовой разницы и стоимости заёмных средств», — сказал он.

В качестве примера он привёл ситуацию с Lada Vesta. По его словам, доставка одного такого автомобиля автовозом стоит 40 тыс. рублей при маржинальности модели для компании примерно в 50 тыс. рублей.

«То есть мы можем сравнить, кто здесь больше зарабатывает: перевозчики или автопроизводители. У компании большой объём кредиторской задолженности, который нужно обслуживать, поэтому рост ключевой ставки также накладывается на стоимость автомобиля», — добавил Мантуров.

По его словам, с постепенным снижением ключевой ставки и затрат на перевозку можно будет увидеть поступательное снижение цен на машины или же как минимум сохранение их на текущем уровне.

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов во время старта выпуска опытной партии e-Largus рассказал, что уже созданы прототипы электрических «Нив».