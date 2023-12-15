Президент АвтоВАЗа Соколов: электрические «Нивы» уже испытываются на полигоне
- РИА Новости
«У нас есть прототипы электрических автомобилей, они уже проходят испытания на нашем полигоне. В частности, это электрическая «Нива», в дальнейшем это будет Lada Vesta», — прокомментировал он для «Российской газеты».
По словам Соколова, автомобили будут производиться в Тольятти, и это будут «самые высоколокализованные по своему уровню отечественные машины».
Но многое будет зависеть от спроса и государственной поддержки, добавил президент АвтоВАЗа.
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