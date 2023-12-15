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Президент АвтоВАЗа Соколов: электрические «Нивы» уже испытываются на полигоне

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Президент АвтоВАЗа Максим Соколов во время старта выпуска опытной партии e-Largus рассказал, что уже созданы прототипы электрических «Нив».
Президент АвтоВАЗа Соколов: электрические «Нивы» уже испытываются на полигоне
  • РИА Новости

«У нас есть прототипы электрических автомобилей, они уже проходят испытания на нашем полигоне. В частности, это электрическая «Нива», в дальнейшем это будет Lada Vesta», — прокомментировал он для «Российской газеты».

По словам Соколова, автомобили будут производиться в Тольятти, и это будут «самые высоколокализованные по своему уровню отечественные машины».

Но многое будет зависеть от спроса и государственной поддержки, добавил президент АвтоВАЗа.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с «Радио 1» рассказал, какие меры безопасности нужно соблюдать в гололёд и снегопад.

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