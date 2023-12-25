RT в Telegram
Подпишись

В Москве заявили об отсутствии новых вирусов в городе

Короткая ссылка
В Москве на данный момент нет никаких новых вирусов, в детсадах и школах доминирует грипп категории А, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«Никаких новых вирусов на сегодняшний день в Москве нет... Потому что с этой осени мы начали полностью секвенировать все циркулирующие возбудители ОРВИ. Это очень глубокий популяционный скрининг», — цитирует её РИА Новости.

По словам Раковой, по данным последних исследований, количество случаев заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» составляет 45%, гриппом А — 40%.

«Если говорить про организованные группы — детские сады и школы, — то там уже доминирует грипп категории А. Мы знаем, как с ним бороться», — добавила она.

Ранее в столичном Департаменте здравоохранения сообщили, что рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Москве замедлился.

По данным ведомства, ситуация с заболеваемостью ОРВИ и COVID-19 в Москве является штатной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить