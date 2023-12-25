В Москве заявили об отсутствии новых вирусов в городе

В Москве на данный момент нет никаких новых вирусов, в детсадах и школах доминирует грипп категории А, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«Никаких новых вирусов на сегодняшний день в Москве нет... Потому что с этой осени мы начали полностью секвенировать все циркулирующие возбудители ОРВИ. Это очень глубокий популяционный скрининг», — цитирует её РИА Новости.

По словам Раковой, по данным последних исследований, количество случаев заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» составляет 45%, гриппом А — 40%.

«Если говорить про организованные группы — детские сады и школы, — то там уже доминирует грипп категории А. Мы знаем, как с ним бороться», — добавила она.

Ранее в столичном Департаменте здравоохранения сообщили, что рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Москве замедлился.

По данным ведомства, ситуация с заболеваемостью ОРВИ и COVID-19 в Москве является штатной.