Депздрав: рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Москве замедлился
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«Рост заболеваемости ОРВИ и COVID в Москве замедлился, показатели за последнюю неделю не превышают данных прошлого периода», — говорится в сообщении.
Отмечается, что число случаев коронавируса в столице снижается уже на протяжении двух недель.
По данным ведомства, ситуация с заболеваемостью ОРВИ и COVID в Москве является штатной.
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