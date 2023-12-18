Депздрав: рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Москве замедлился

В столичном Департаменте здравоохранения сообщили, что рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Москве замедлился.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Рост заболеваемости ОРВИ и COVID в Москве замедлился, показатели за последнюю неделю не превышают данных прошлого периода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что число случаев коронавируса в столице снижается уже на протяжении двух недель.

По данным ведомства, ситуация с заболеваемостью ОРВИ и COVID в Москве является штатной.

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