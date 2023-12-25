Набиуллина: льготная ипотека не станет экзотикой на фоне ужесточения условий

Льготная ипотека не станет чем-то необычным на фоне ужесточения условий выдачи, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

«Экзотикой льготная ипотека не будет. Мы исходим из того, что массовая программа льготной ипотеки, безадресная, закончит своё действие в июле, но адресная ипотека, в том числе семейная, останется. Это востребованная ипотека», — сказала она в интервью РБК.

Ранее российское правительство повысило с 20 до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых.

Постановление правительства с новыми требованиями к льготным ипотечным программам вступило в силу 23 декабря 2023 года.