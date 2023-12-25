Мантуров: недружественные страны ведут промышленный шпионаж против России

Недружественные России страны ведут против неё промышленный шпионаж — охотятся за разработками и ценными кадрами, заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.

«Это было всегда... Доходит уже не только до шпионажа, я думаю, вы обратили внимание... ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей предприятий ОПК», — сказал он в интервью РИА Новости.

Мантуров подчеркнул, что ведётся охота не только за данными и параметрами образцов вооружения, но и на особо ценных специалистов.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали мужчину, который по заданию украинской спецслужбы готовил теракт в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия в Ижевске.

До этого ФСБ по Ростовской области задержала гражданина Украины, который подозревается в шпионаже в интересах украинской разведки.