Глава Рособрнадзора Музаев выступил против отмены ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев, комментируя призывы отменить ЕГЭ, отметил, что экзамен стал объективным и больше нет утечек.

«Сейчас экзамен проходит объективно. Сейчас нет утечек. По поводу объективности проведения экзамена мы не слышим замечаний ни одного эксперта. Даже от тех, кто терпеть не может Единый государственный экзамен», — цитирует его РИА Новости.

По словам Музаева, контроль за проведением ЕГЭ со временем только усиливается.

Он добавил, что те, кто выступает за отмену экзамена, не предлагают никакой альтернативы, а лишь разбрасываются голословными утверждениями.

Ранее сообщалось, что депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ.

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что серьёзных изменений в технологии и содержании ЕГЭ в 2024 году не планируется.