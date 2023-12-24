RT в Telegram
Подпишись

«Известия»: дефицит кадров в России составил 4,8 миллиона человек

Короткая ссылка
В 2023 году резко вырос дефицит рабочей силы в России.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование научного сотрудника ФГБУН «Институт экономики РАН» Николая Ахапкина.

Как отмечается в материале, если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в текущем году составит примерно 4,8 млн человек.

Таким образом, около 91% компаний России заявляют о кадровом голоде.

Операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков отметил, что не хватает продавцов, водителей исотрудников строительных и транспортных услуг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить