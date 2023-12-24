Рособрнадзор: число заданий по теме СВО в ЕГЭ со временем будет увеличиваться
«В будущем число таких заданий будет расширяться. Сейчас мы говорим только о том, что есть в демоверсии ЕГЭ 2024 года. Каждый год мы актуализируем информацию», — сказал он в интервью ТАСС.
Помощник президента России Владимир Мединский ранее сообщил, что в новом учебнике истории будут представлены материалы о героях СВО.
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о новом учебнике истории в школах, заявил, что в стране нужна фундаментальная государственная версия российской истории.