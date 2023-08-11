Мединский заявил, что в новый учебник вошли истории о героях СВО

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что в новом учебнике истории будут представлены материалы о героях СВО.

«Мы хотели, чтобы каждая из этих историй отличалась чем-то от других. Среди тех, кто попал на страницы учебника, военные и гражданские, мужчины и женщины, добровольцы и контрактники», — сказал он в беседе с сайтом kp.ru.

Как отметил Мединский, авторы связывались с родственниками всех, кто попал на страницы учебника.

Он добавил, что глава о СВО состоит из 27 страниц и 17 параграфов.

Ранее сообщалось, что к сентябрю следующего года в России, как ожидается, будут готовы новые учебники по истории для 5—9 классов.