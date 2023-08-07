Мединский: новые учебники по истории для 5—9 классов должны быть готовы к сентябрю 2024 года

К сентябрю следующего года в России, как ожидается, будут готовы новые учебники по истории для 5—9 классов.

Об этом заявил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский.

«По нашей дорожной карте, к 1 сентября следующего года новые учебники должны быть готовы для всех остальных классов — с пятого по девятый», — цитирует слова чиновника ТАСС.

Эту информацию подтвердил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

«Мы договорились с уважаемыми авторами, что в течение следующего года будут завершены и подготовлены учебники для пятого — девятого классов», — цитирует Кравцова РИА Новости.

Ранее Кравцов сообщил, что до конца 2025 года будут подготовлены государственные учебники по всем школьным предметам.

Также российский лидер Владимир Путин заявил, что выделил деньги из резервного фонда, которые будут потрачены на печать более 2,5 млн книг для библиотек новых регионов России.