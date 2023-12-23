RT в Telegram
Подпишись

В Ингушетии ищут мошенника, обманувшего геймера на 17 тысяч рублей

Короткая ссылка
Житель Ингушетии решил приобрести аккаунт популярного онлайн-магазина компьютерных игр, но вместо этого лишился 17 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе МВД, он стал жертвой интернет-мошенника.

По данным правоохранителей, мужчина приобрёл аккаунт на площадке для геймеров, специализирующейся на продаже игровых ценностей. Перечислив продавцу указанную сумму, он столкнулся с невозможностью авторизации в онлайн-магазине.

«Получив деньги, нечестный продавец сменил пароль от приобретённого покупателем аккаунта, заблокировал его во всех социальных сетях и на связь с ним не выходит», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в действиях продавца аккаунта усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьёй о мошенничестве.

Ранее стало известно о мошенниках, которые обманывают детей в интернете через компьютерные игры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить