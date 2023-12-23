В Ингушетии ищут мошенника, обманувшего геймера на 17 тысяч рублей
По данным правоохранителей, мужчина приобрёл аккаунт на площадке для геймеров, специализирующейся на продаже игровых ценностей. Перечислив продавцу указанную сумму, он столкнулся с невозможностью авторизации в онлайн-магазине.
«Получив деньги, нечестный продавец сменил пароль от приобретённого покупателем аккаунта, заблокировал его во всех социальных сетях и на связь с ним не выходит», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в действиях продавца аккаунта усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьёй о мошенничестве.
Ранее стало известно о мошенниках, которые обманывают детей в интернете через компьютерные игры.