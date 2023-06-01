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Мошенники обманывают детей в интернете через компьютерные игры

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В российских банках предупредили, что объектами мошеннических атак в интернете становятся не только взрослые, но и дети. Для них злоумышленники применяют особые схемы.
Мошенники обманывают детей в интернете через компьютерные игры
  • Gettyimages.ru

Так, в Банке России сообщили, что одна из наиболее популярных схем обмана несовершеннолетних в интернете — обещание якобы лёгкого заработка, пишут «Известия». Например, некоторые ресурсы маскируются под экономические онлайн-игры, но работают по принципу финансовых пирамид.

Вторая распространённая схема обмана — через компьютерные игры, заявили в Почта Банке. Мошенники могут писать детям сообщения, предлагая купить внутриигровую валюту, бонусы и прочее.

В рейтинг главных схем обмана также вошли фишинговые сайты для геймеров, отметили в ВТБ.

Ранее доктор психологических наук, профессор кафедры психологии Международного университета «Дубна» Александр Венгер в беседе с Inforeactor посоветовал не вступать в разговор с потенциальными мошенниками.

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