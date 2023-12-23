Миронов обратился к Кравцову из-за проблемы отмены новогодних ёлок в ряде школ
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Как пишет РИА Новости, Миронов уже направил на имя министра соответствующее письмо.
«Послушайте, вы знаете, что у нас в некоторых школах в России не будет новогодних ёлок, потому что родителям детей-мигрантов... «Какая елка? У нас это не принято». — Вы приехали в нашу страну, будьте добры, уважайте не только законы, уважайте наши традиции», — сказал Миронов на съезде партии.
Российский президент Владимир Путин отмечал, что проблема миграции в России непростая, важно, чтобы все мигранты уважали российские законы и традиции.