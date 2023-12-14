Путин: важно, чтобы все мигранты уважали законы и традиции России

Российский президент Владимир Путин заявил, что проблема миграции в России непростая, важно, чтобы все мигранты уважали российские законы и традиции.

Об этом глава государства сказал в ходе пресс-конференции.

По словам российского лидера, сейчас в России проживают более 10 млн трудовых мигрантов.

При этом Путин отметил, что Россия не должна любой ценой в ущерб коренному населению страны решать экономические проблемы, закрывать проблемы рынка труда.

«Все мигранты должны уважать законы и традиции России», — подчеркнул президент.

Путин также указал на необходимость создания специального органа, который отслеживал бы проблему миграции.

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