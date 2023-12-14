Путин: важно, чтобы все мигранты уважали законы и традиции России
Путин: в России сейчас находятся около 10 млн трудовых мигрантов
Об этом глава государства сказал в ходе пресс-конференции.
По словам российского лидера, сейчас в России проживают более 10 млн трудовых мигрантов.
При этом Путин отметил, что Россия не должна любой ценой в ущерб коренному населению страны решать экономические проблемы, закрывать проблемы рынка труда.
«Все мигранты должны уважать законы и традиции России», — подчеркнул президент.
Путин также указал на необходимость создания специального органа, который отслеживал бы проблему миграции.
RT ведёт текстовую, а также видеотрансляцию.