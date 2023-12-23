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На въезде из Польши в Россию заметили очередь машин с иностранными номерами

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Большая пробка из автомобилей с европейскими номерами образовалась на въезде из Польши в Россию в Калининградской области, сообщают очевидцы.

Калининградское издание «Клопс» пишет, что в пробке были замечены машины из Германии, Чехии и Бельгии. Они въезжали в Калининградскую область через КПП «Мамоново — Гжехотки».

22 декабря в 16:30 (17:30 мск) в очереди стояло более 300 автомобилей.

«Едем в Калининград на каникулы. Около 90% номеров — немецкие. Есть также машины с чешскими и бельгийскими номерами», — сказал собеседник издания.

В сентябре Польша запретила въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России.

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