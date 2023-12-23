Консультант Матвеева дала советы по покупке новогодних подарков

Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева заявила, что перед покупкой новогодних подарков желательно заранее распланировать расходы и составить список людей, которым планируется вручить презенты.

«В преддверии праздников множество магазинов предлагают скидки и акции. Используйте это в свою пользу, ищите оптимальные предложения, проводите сравнительный анализ цен и выбирайте наиболее выгодное», — сказала Матвеева в беседе с газетой «Известия».

По её словам, также можно воспользоваться возможностями бонусных программ или кешбэк-сервисов.

Как отметила эксперт, более ценными для получателя могут оказаться подарки, которые не только приятно дарить, но и использовать.

«Запомните, что подарок ценится не столько за свою стоимость, сколько за искренность и заботу, вложенные в его выбор», — добавила она.

Ранее руководитель отдела безопасности «СберНПФ» Сергей Овсепян рассказал о новых схемах мошенничества с использованием фейковых приложений и скидочных купонов в распродажу.