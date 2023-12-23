Реабилитолог Бондаренко назвал вредным засыпание у телевизора

Реабилитолог, специалист по механотерапии, основатель и руководитель Центра механотерапии имени Густава Цандера Владимир Бондаренко рассказал о вредных позах для сна.

В беседе с Радио Sputnik он выразил мнение, что прежде всего вредно засыпать у телевизора.

«Голова приподнята, спина ссутулена. Это может произойти и на диване, и на кровати, если сзади лежит большая подушка. В этом положении нарушаются кровоснабжение и дыхание. После такого сна у нас болит грудной отдел, появляется напряжение в шее и шейно-воротниковой зоне», — пояснил эксперт.

Ещё одной неподходящей позой он назвал запрокинутую голову, когда дыхательная и сердечно-сосудистая системы практически не восстанавливаются.

Как считает Бондаренко, во время сна полезно лежать на боку, немного согнув колени. Время от времени желательно переворачиваться.

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