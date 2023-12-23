Минздрав: четыре человека погибли, ещё 14 пострадали в ДТП в Ростовской области
- РИА Новости
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России.
«В результате ДТП в Кагальницком районе Ростовской области погибли четыре человека, пострадали ещё 14 человек», — приводит сообщение ТАСС.
Уточняется, что 11 из 14 пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Ранее в Петербурге начали проверку после смертельного ДТП в Выборгском районе.
Также в Туве после ДТП госпитализировали семерых человек, включая пятерых детей.