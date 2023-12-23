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Минздрав: четыре человека погибли, ещё 14 пострадали в ДТП в Ростовской области

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Четыре человека погибли, ещё 14 пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Ростовской области.
Минздрав: четыре человека погибли, ещё 14 пострадали в ДТП в Ростовской области
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России.

«В результате ДТП в Кагальницком районе Ростовской области погибли четыре человека, пострадали ещё 14 человек», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что 11 из 14 пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Петербурге начали проверку после смертельного ДТП в Выборгском районе.

Также в Туве после ДТП госпитализировали семерых человек, включая пятерых детей.

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