Минздрав: четыре человека погибли, ещё 14 пострадали в ДТП в Ростовской области

Четыре человека погибли, ещё 14 пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Ростовской области.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России.

«В результате ДТП в Кагальницком районе Ростовской области погибли четыре человека, пострадали ещё 14 человек», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что 11 из 14 пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Петербурге начали проверку после смертельного ДТП в Выборгском районе.

Также в Туве после ДТП госпитализировали семерых человек, включая пятерых детей.