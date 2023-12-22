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В Петербурге начали проверку после смертельного ДТП в Выборгском районе

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Сотрудники правоохранительных органов Петербурга проводят проверку по факту смертельной аварии в Выборгском районе города, где столкнулись два грузовика и кроссовер, водитель которого погиб на месте происшествия.
В Петербурге начали проверку после смертельного ДТП в Выборгском районе
  • РИА Новости

Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла 22 декабря в 16:40 мск у дома №4 по Горскому шоссе. Водитель грузовика Hongyan задел по касательной грузовой автомобиль Ford, после чего выехал на полосу встречного движения.

Там грузовик столкнулся с двигавшимся навстречу кроссовером Volkswagen Tiguan, за рулём которого находился мужчина 1976 рождения.

«В результате ДТП водитель Volkswagen Tiguan скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о ДТП в Туве, в результате которого пострадали семь человек, пятеро из которых — дети.

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