В Туве после ДТП госпитализировали семерых человек, включая пятерых детей
- РИА Новости
В сообщении уточняется, что участниками аварии стали автомобиль марки ГАЗ-2115 и «газель». На место происшествия выехал прокурор города Кызыла Павел Насс.
«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка деятельности уполномоченных органов и ответственных лиц по соблюдению требований безопасности дорожного движения», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось о ДТП с участием грузовика в Ростовской области, в результате которого погибли двое взрослых и трое детей.