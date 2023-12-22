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В Туве после ДТП госпитализировали семерых человек, включая пятерых детей

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Авария произошла 22 декабря около 14:00 мск на 400-м километре автодороги Кызыл — Эрзин, где столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали семь человек, пятеро из которых — дети. Об этом сообщила прокуратура республики.
В Туве после ДТП госпитализировали семерых человек, включая пятерых детей
  • РИА Новости

В сообщении уточняется, что участниками аварии стали автомобиль марки ГАЗ-2115 и «газель». На место происшествия выехал прокурор города Кызыла Павел Насс.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка деятельности уполномоченных органов и ответственных лиц по соблюдению требований безопасности дорожного движения», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о ДТП с участием грузовика в Ростовской области, в результате которого погибли двое взрослых и трое детей.

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