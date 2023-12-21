Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП с участием грузовика под Ростовом

Смертельное ДТП произошло на трассе в Ростовской области, где столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате аварии погибли пять человек, трое из которых — дети. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Уточняется, что авария произошла примерно в 18:20 мск на 153-м километре автодороги Ростов — Ставрополь. По предварительным данным, водитель легковушки марки Volkswagen Polo выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой.

«В результате ДТП погибли на месте водитель автомобиля Volkswagen и его пассажиры 2015, 2013, 1991 года рождения. Пассажирка 2009 года рождения была доставлена в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась от полученных травм», — приводит РИА Новости текст сообщения.

Ранее сообщалось о ДТП на трассе в Омской области, в результате которого погибли два человека. Ещё двое получили травмы.