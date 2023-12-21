В ДТП на трассе в Омской области погибли два человека
- РИА Новости
Информация об этом появилась в Telegram-канале областной Госавтоинспекции.
Отмечается, что инцидент произошёл на девятом километре на трассе Марьяновка — Шербакуль в Омской области.
По данным ведомства, обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе проверки.
Ранее в результате ДТП на трассе Тюмень — Омск пострадали пять человек.
Также МЧС России заявило, что в Омской области мигрируют косули, и призвало жителей быть внимательными на дорогах.