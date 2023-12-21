В ДТП на трассе в Омской области погибли два человека

В результате ДТП на трассе в Омской области погибли два человека, ещё двое получили травмы.

Информация об этом появилась в Telegram-канале областной Госавтоинспекции.

Отмечается, что инцидент произошёл на девятом километре на трассе Марьяновка — Шербакуль в Омской области.

По данным ведомства, обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе проверки.

Ранее в результате ДТП на трассе Тюмень — Омск пострадали пять человек.

Также МЧС России заявило, что в Омской области мигрируют косули, и призвало жителей быть внимательными на дорогах.