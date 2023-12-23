Один человек погиб в ДТП с участием квадроцикла в Новосибирской области

Один человек погиб в результате столкновения квадроцикла и грузового автомобиля на трассе в Новосибирской области.

Об этом информирует пресс-служба ГИБДД по региону.

По данным ведомства, водитель квадроцикла 1998 года рождения выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком.

«В результате происшествия мужчина, управлявший квадроциклом, скончался от полученных травм», — говорится в сообщении.

Ранее в Петербурге начали проверку после смертельного ДТП в Выборгском районе.

Также в Туве после ДТП госпитализировали семерых человек, включая пятерых детей.