Один человек погиб в ДТП с участием квадроцикла в Новосибирской области
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ГИБДД по региону.
По данным ведомства, водитель квадроцикла 1998 года рождения выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком.
«В результате происшествия мужчина, управлявший квадроциклом, скончался от полученных травм», — говорится в сообщении.
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