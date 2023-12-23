В Тюменской области электромобиль съехал в кювет, один человек погиб
Один человек погиб в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень
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Об этом информирует пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.
«Электромобиль ZEEKR 001 съехал в кювет и опрокинулся на 310-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень», — говорится в сообщении.
Водитель машины погиб, в настоящее время его личность устанавливается.
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