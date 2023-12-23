В Тюменской области электромобиль съехал в кювет, один человек погиб

В Тюменской области на участке трассы Екатеринбург — Тюмень электромобиль съехал в кювет, один человек погиб.

Об этом информирует пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

«Электромобиль ZEEKR 001 съехал в кювет и опрокинулся на 310-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень», — говорится в сообщении.

Водитель машины погиб, в настоящее время его личность устанавливается.

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