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В Тюменской области электромобиль съехал в кювет, один человек погиб

Один человек погиб в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

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В Тюменской области на участке трассы Екатеринбург — Тюмень электромобиль съехал в кювет, один человек погиб.
В Тюменской области электромобиль съехал в кювет, один человек погиб
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

«Электромобиль ZEEKR 001 съехал в кювет и опрокинулся на 310-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень», — говорится в сообщении.

Водитель машины погиб, в настоящее время его личность устанавливается.

Ранее в Петербурге начали проверку после смертельного ДТП в Выборгском районе.

Также в Туве после ДТП госпитализировали семерых человек, включая пятерых детей.

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