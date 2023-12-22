«Известия»: организаторов квестов обяжут проводить их по ГОСТу с марта 2024 года
По её словам, этому предшествовали данные о многочисленных пострадавших участниках различных квестов.
В пример депутат привела случаи, когда во время квестов у людей отрубали пальцы, а некоторые действия приводили к сотрясению мозга и переломам спины.
«Таких ситуаций было очень много», — сказала Стенякина.
Также она подчеркнула, что инициативу о разработке единых правил поддержала вице-премьер страны Татьяна Голикова.
Отмечается, что подобный единый стандарт проведения квестов введён в России впервые.
В ноябре 14-летняя девочка пострадала во время квеста в Москве.
Также депутат Госдумы Сергей Колунов предложил сделать обязательной сдачу норм ГТО.