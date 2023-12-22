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«Известия»: организаторов квестов обяжут проводить их по ГОСТу с марта 2024 года

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Депутат Госдумы Екатерина Стенякина рассказала в беседе с «Известиями», что в России с марта 2024 года организаторов квестов обяжут проводить их по ГОСТу.

По её словам, этому предшествовали данные о многочисленных пострадавших участниках различных квестов.

В пример депутат привела случаи, когда во время квестов у людей отрубали пальцы, а некоторые действия приводили к сотрясению мозга и переломам спины.

«Таких ситуаций было очень много», — сказала Стенякина.

Также она подчеркнула, что инициативу о разработке единых правил поддержала вице-премьер страны Татьяна Голикова. 

Отмечается, что подобный единый стандарт проведения квестов введён в России впервые.

В ноябре 14-летняя девочка пострадала во время квеста в Москве.

Также депутат Госдумы Сергей Колунов предложил сделать обязательной сдачу норм ГТО.

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