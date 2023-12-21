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Депутат ГД Колунов предложил сделать обязательной сдачу норм ГТО

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Депутат Госдумы, член думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил сделать обязательной сдачу норм ГТО.

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» парламентарий отметил, что почти у каждой школьной дисциплины есть итоговые или годовые контрольные работы.

«Это своеобразное подведение итогов года — проверяют, как ребята усвоили всё то, чему обучались в течение года. Уверен, подобный формат должен появиться и на уроках физкультуры», — сказал Колунов.

По его словам, сдачу нормативов ГТО необходимо сделать обязательной ежегодной «контрольной» для школьников всех возрастов.

«С малых лет подрастающее поколение должно осваивать спорт, а не обходить его стороной. Спорт — это жизнь, крепкое здоровье, иммунитет», — сказал депутат.

Колунов планирует направить письмо с соответствующим предложением в Минпросвещения России.

Ранее сообщалось, что в Московской области более 23 тыс. жителей получили знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» с января 2023 года.

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