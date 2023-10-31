В Подмосковье выдали более 23 тысяч знаков отличия ГТО с января

В Московской области более 23 тыс. жителей получили знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» с января 2023 года.

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Об этом сообщает телеканал «360». «У нас в регионе работает 68 центров, где можно сдать нормативы ГТО. Напомню, что для абитуриентов он даёт дополнительные баллы при поступлении в колледж или вуз», — сказала вице-губернатор Ирина Каклюгина. Наибольшее число знаков отличия получили жители Химок, Красногорска и Раменского. Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко объяснила, почему решила стать послом ГТО.