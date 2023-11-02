СК: 14-летняя девочка пострадала во время квеста в Москве

Во время квеста на северо-востоке Москвы пострадала 14-летняя девочка, следственные органы начали проведение проверки. Об этом проинформировала старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Ведомство уточнило, что об инциденте с подростком стало известно благодаря мониторингу прессы.

По предварительным данным, девочка получила телесные повреждения во время игрового квеста на Гостиничной улице.

«Проводится доследственная проверка. Изучается служебная документация, опрашиваются сотрудники организации», — приводит РИА Новости слова Ивановой.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, девочка от страха напоролась на железную арматуру, которая торчала из стены. Сейчас она находится в больнице.

Ранее сообщалось, что правоохранители организовали проверку после травмирования школьницы в «Лабиринте страха» в Челябинске.