СК: 14-летняя девочка пострадала во время квеста в Москве
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Ведомство уточнило, что об инциденте с подростком стало известно благодаря мониторингу прессы.
По предварительным данным, девочка получила телесные повреждения во время игрового квеста на Гостиничной улице.
«Проводится доследственная проверка. Изучается служебная документация, опрашиваются сотрудники организации», — приводит РИА Новости слова Ивановой.
Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, девочка от страха напоролась на железную арматуру, которая торчала из стены. Сейчас она находится в больнице.
Ранее сообщалось, что правоохранители организовали проверку после травмирования школьницы в «Лабиринте страха» в Челябинске.