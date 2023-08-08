Узнать больше

Организована проверка после травмирования школьницы в «Лабиринте страха» в Челябинске

Короткая ссылка
В Челябинске организовали доследственную проверку развлекательного аттракциона «Лабиринт страха» после того, как несовершеннолетняя участница напоролась ногой на штырь во время прохождения лабиринта.
Организована проверка после травмирования школьницы в «Лабиринте страха» в Челябинске
  • © sledcom.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СКР по Челябинской области.

Инцидент произошёл в минувшие выходные в одном из парков развлечений.

«В ходе проверок будут установлены обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и обеспечение безопасности указанных объектов», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее, по сообщению НСН, в Краснодарском крае было заведено уголовное дело после травмирования ребёнка на батуте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить