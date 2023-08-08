Организована проверка после травмирования школьницы в «Лабиринте страха» в Челябинске
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СКР по Челябинской области.
Инцидент произошёл в минувшие выходные в одном из парков развлечений.
«В ходе проверок будут установлены обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и обеспечение безопасности указанных объектов», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее, по сообщению НСН, в Краснодарском крае было заведено уголовное дело после травмирования ребёнка на батуте.